Personlig assistent? Vi behöver dig omgående :-)
Modern Assistans Ot AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-28
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eller i hela Sverige
Roligt men ansvarsfullt arbete som assistent finns hos oss i Stockholm och söder om Söder.
Vi rekryterar just nu till olika kunder och är du intresserad så hör av dig direkt.
1) Beskriv dig som jobbperson och dina styrkor i rollen som assistent. Varför är du en bra assistent?
2) Berätta om dina intressen och vem du är i allmänhet.
3) Vilka är dina utvecklingsområden där du behöver växa och lära mer (förhoppningsvis hos oss)?
4) Praktiska saker som när kan du arbeta, dag, kvällar, nätter? Kan du arbeta med kvinnor och män? När kan du börja och i vilken omfattning? (Vi är intresserade av allt från 8-40 timmar i veckan). Kan du dokumentera och rapportera på svenska?
5) Foto är trevligt men såklart inget krav. Däremot kommer vi ringa så ett telefonnummer, och gärna din mejl.
Besvara ovanstående så är du nära ett nytt jobb! Märk ansökan med "Söder om söder". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: jobb@modernassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söder om söder". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Modern Assistans OT AB
(org.nr 556217-2063)
125 35 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Modern Assistans Ot AB Jobbnummer
9982234