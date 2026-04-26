Personlig assistent utanför Åby
Redvisa i Norrköping AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping
2026-04-26
Vi söker personlig assistent till en rullstolsbunden funktionshindrad kille i 30-års åldern utanför Åby i Norrköpings kommun. Vi söker dig som är flexibel, lugn, plikttrogen och kan arbeta både ensam och i grupp. Personen behöver hjälp med toalett, dusch, på-avklädning samt stöd vid måltider. På fritiden gillar han musik samt resor med egen bil för att besöka olika platser. Schemalagd arbetstid på dag och kvällstid gäller. Utbildning inom vården och LSS är meriterande men inte ett krav. Stor vikt läggs på personkemi. Arbetstid kan vara heltid eller deltid hos brukaren. B-körkort (manuell växellåda) och bil krävs för uppdraget. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: thomas.andersson@redvisaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetssökande Åby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Redvisa i Norrköping AB
(org.nr 556748-5601), http://www.redvisa.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Getå Jobbnummer
9876112