Personlig Assistent till Tjej i Linköping
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-01-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Linköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och omtänksam personlig assistent till en glad 23-årig tjej i Linköping med CP-skada, måttlig utvecklingsstörning och svår epilepsi. Som hennes assistent kommer du att spela en viktig roll i att stödja och möjliggöra en aktiv och meningsfull vardag. Du ska vara en person som har barnasinnet kvar, som tycker om att leka och spela.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
• Ge stöttning och tillsyn i vardagen, både inomhus och utomhus.
• Hjälpa till med personlig hygien och dagliga rutiner.
• Vara en trygg närvaro, särskilt med tanke på uppdragsgivarens epilepsi.
• Stötta vid rörelse och aktiviteter, både när hon går och när hon använder rullstol.Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar är meriterande.
• God kommunikationsförmåga och tålamod.
• Förmåga att förstå och anpassa sig efter uppdragsgivarens behov och önskemål.
• Du bör vara aktiv och ha en positiv inställning, då uppdragsgivaren älskar att vara i rörelse.Dina personliga egenskaper
• Omtänksam och ansvarstagande.
• Förmåga att arbeta självständigt men också som en del av ett team.
• Flexibel och anpassningsbar i en varierande arbetsmiljö.
Om du vill bidra till en glad och aktiv tjej och göra skillnad i hennes liv, skicka gärna din ansökan med CV och ett personligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0706220738 Jobbnummer
9680776