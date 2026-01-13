Personlig Assistent till Tjej i Linköping

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping
2026-01-13


Vi söker en engagerad och omtänksam personlig assistent till en glad 23-årig tjej i Linköping med CP-skada, måttlig utvecklingsstörning och svår epilepsi. Som hennes assistent kommer du att spela en viktig roll i att stödja och möjliggöra en aktiv och meningsfull vardag. Du ska vara en person som har barnasinnet kvar, som tycker om att leka och spela.

Publiceringsdatum
2026-01-13

Dina arbetsuppgifter
• Ge stöttning och tillsyn i vardagen, både inomhus och utomhus.
• Hjälpa till med personlig hygien och dagliga rutiner.
• Vara en trygg närvaro, särskilt med tanke på uppdragsgivarens epilepsi.
• Stötta vid rörelse och aktiviteter, både när hon går och när hon använder rullstol.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar är meriterande.
• God kommunikationsförmåga och tålamod.
• Förmåga att förstå och anpassa sig efter uppdragsgivarens behov och önskemål.
• Du bör vara aktiv och ha en positiv inställning, då uppdragsgivaren älskar att vara i rörelse.

Dina personliga egenskaper
• Omtänksam och ansvarstagande.
• Förmåga att arbeta självständigt men också som en del av ett team.
• Flexibel och anpassningsbar i en varierande arbetsmiljö.
Om du vill bidra till en glad och aktiv tjej och göra skillnad i hennes liv, skicka gärna din ansökan med CV och ett personligt. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi
hassan.al-nuaimi@saand.se
0706220738

Jobbnummer
9680776

