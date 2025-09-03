Personlig assistent till pojke i Linköping
2025-09-03
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang , är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Nu har du chansen till fast rad som personlig assistent till vår 12 åriga kund. Han bor strax utanför Linköping med sin familj i ett hus med goda bussförbindelser vilket gör att du inte behöver ha körkort.
Vi har några förväntningar på dig som söker och det är att du har hjärtat på rätt ställe och brinna för att arbeta med barn.
Sysselsättningsgrad:
Vi har nu 2 lediga tjänster som ligger på ca 65%
Arbetsuppgifterna:
• Du ska hjälpa och stötta vår kund med det mesta i hans vardag det kan bestå av hjälpa till med hans träning som är ett viktigt inslag i hans liv. Stötta och hjälpa till vid matsituationerna och framför allt vid hans leksituationer.
• Utevistelse är en viktig del i kundens liv så mycket av din arbetstid sker där, det är därför viktigt att man har med sig kläder efter väder. Att man kan simma och följa med o bada.
• Efter att man jobbat vaken natt skall man hjälpa till med morgonrutinerna och ansvara för att han kommer iväg till skolan med skoltaxin som du även ska följa med i så han på ett tryggt och säkert sätt kommer till skolan.
• Dagpasset börjar med att man möter upp honom i skolan och åker med i skoltaxi hem från skolan
Om Kunden:
Jag är en härlig kille på 12 år som bor med min mamma, pappa och syskon i ett hus med bra bussförbindelser, så körkort är inte ett krav.
En stor och viktig del i mitt liv är att få vara ute och det gäller i alla väder det gör att jag mår bra därför måste du ha på dig kläder efter väder i arbetet med mig. Jag kan gå kortare sträckor om du hjälper att hålla i mig och som alla 12 åringar gillar jag bus och lek.
Du kommer vara mina förlängda armar och ben. Jag är ostadig och därför behöver jag hjälp av dig med alla förflyttningar, hjälp med min personliga hygien, hjälp och stöttning vid matsituationer och hjälp när jag har träning av motorik och kommunikation då jag inte kommunicerar via tal.
Jag har epilepsi och ett självskadebeteende som du behöver vara uppmärksam på samt kan du behöva en dos tålamod då jag ibland gör ljud!
Jag är snabb och stark så du behöver ha god fysik, vara lyhörd och ha en stor portion tålamod.
Ger du dig själv och mig tiden att lära känna varandra så kommer vi bli ett bra team och du får ett lärorikt, meningsfullt och roligt jobb!
Allt kommer gås igenom tydligt vid introduktion.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
• Nattpass söndag-fredag klockan 22:00-08:00 (vaken natt)
• Vardagar 13:30-21:30 + Onsdagar 12:30-21:30 och på helger eller lediga dagar 08:00-16:00+16:00-21:30
• när han är ledig från skolan i sommar så kan tiderna variera
(Vardagar börjar kvällspasset på skolan likaså slutar arbetspasset på skolan för de som arbetat natten.)
Tillträde sker enligt överenskommelse men behovet finns omgående. Innan du börjar arbeta självständigt kommer du att gå 5 st. introduktionspass där får gå bredvid en erfaren assistent och lära dig rutiner samt bekanta dig med pojken och hans familj. Önskvärt är därför om du har möjlighet att påbörja introduktionen snarast.
Är du den vi söker?
Meriterande är om du har:
• Kunskap/erfarenhet av epilepsi sedan tidigare
• Eventuell kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar
• Erfarenhet av personer med självskadebeteende
• Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annat pedagogiskt arbete
• Simkunning och kan följa med och bada
• ev följa med på kortare resor
• Då kunden är omyndig krävs det att du kan uppvisa ett utdrag ifrån belastningsregistret . Se länk : https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Urval sker löpande så ansök i god tid.
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 8orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Vill du bli en av Inspirera teamet ? Välkommen med din ansökan
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett deltidsjobb.
Inspirera Assistans AB
Inspirera Assistans Jobbnummer
9490339