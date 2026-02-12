Personlig assistent till multihandikappad
2026-02-12
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
SÖKES sommarpersonal till MULTIHANDIKAPPAD 33-årig KILLLE!
SÖKES sommarpersonal till MULTIHANDIKAPPAD 33-årig KILLLE!
Vår arbetsgrupp behöver SOMMARVIKARIER!! Vill du arbeta tillsammans med vårt glada team? Du kommer inte bli besviken.
Vi söker dig som är pålitlig och brinner för att arbeta med människor. Erfarenhet av arbetet som personlig assistent eller annat omvårdande arbete är ett plus men inte ett krav då stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Brukaren har ett eget boende. Ni arbetar två personer samtidigt under dag och kvällspassen. Du jobbar tillsammans med en ordinarie personal. Vi söker 3 personer på dag och kvällspassen och 1 person för nattjänst (vid nattarbete krävs tidigare erfarenhet).
Brukaren har ett stort omvårdnadsbehov och är inskriven i hemsjukvården och har alltid en sjuksköterska tillgänglig. Brukaren gillar utevistelse, utflykter samt musik och sång. Ni planerar fritidsaktiviteter tillsammans.
Du bör inte vara allergisk mot hundar och hästar då det finns på gården.
Körkort krävs då arbetsplatsen ligger i Moholm (inte många bussturer) och vi ser helst att du är rökfri.
LÖN, 164 kr i timmen, OB/semesterersättning tillkommer enligt kollektivavtal.
Sista ansökningsdagen: 2025-03-01.
HS AB är ett familjeföretag som har funnits sedan 1994. Idag har vi en arbetsstyrka på 10 härliga assistenter.
Sedvanliga ansökningshandlingar med personligt brev sändes till nedanstående adress Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: helen@staam.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helen Staam AB
(org.nr 556556-1031)
Norravägen 5 (visa karta
)
549 41 MOHOLM Kontakt
Helen Staam helen@staam.com Jobbnummer
9740087