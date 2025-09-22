Personlig assistent till man sökes
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
, Örebro
, Arvika
Vi söker en personligt engagerad och ansvarsfull medarbetare till en brukare med multifunktionsnedsättning och omfattande hjälpbehov. Arbetet innebär att ge stöd i samtliga grundläggande och övriga behov i vardagen, samt att följa den individuella omvårdnadsplan som finns tillgänglig.
Brukaren är beviljad daglig verksamhet och du som söker ska kunna arbeta under dessa tider. Tjänsten är på heltid.
För att lyckas i rollen krävs ingående kunskaper om brukaren för att kunna förstå och tolka signaler, behov och önskemål. Vi söker dig som är trygg, arbetsvillig, lyhörd och har förmåga att skapa en tillitsfull relation över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: Levi@mrfassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sigtuna".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mrf Assistans I Sverige AB
(org.nr 559230-6327)
193 34 SIGTUNA Körkort
