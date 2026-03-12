Personlig assistent till man med ALS
Mrf Assistans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mrf Assistans I Sverige AB i Stockholm
, Sigtuna
, Norrköping
, Örebro
, Arvika
eller i hela Sverige
Vi söker engagerad och erfaren personal till en man som lever med diagnosen ALS. I rollen som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i hans vardag och hjälpa till med samtliga dagliga moment.
Arbetet innebär att assistera brukaren i alla vardagliga sysslor såsom personlig omvårdnad, förflyttningar samt andra praktiska uppgifter i hemmet.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gärna har erfarenhet av att arbeta med personer som har ALS
Har god vana av att arbeta med hjälpmedel, exempelvis olika typer av lifter, träningsredskap och andra hjälpmedel
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Har ett professionellt och respektfullt bemötandeOm tjänsten
Anställningsform: Heltid
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 06.00-20.30 (enligt schema)
Start: Omgående
Vi söker dig som kan börja arbeta snarast och som vill göra en viktig insats i en annan människas vardag.
Låter detta som något för dig är du varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Ansök via mejl
E-post: levi@mrfassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Älvsjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mrf Assistans I Sverige AB
(org.nr 559230-6327)
125 30 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9794823