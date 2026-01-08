Personlig assistent till man i Motala
2026-01-08
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker efter en personlig assistent som vill jobba hos en av våra kunder i Motala. Tjänsten är ett timvikariat där det finns chans till en schemarad.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en man i 50 års åldern bosatt i Motala.
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
erfarenhet av arbete med lyft eller liknande förflyttningshjälpmedel är meriterande
För denna tjänst krävs det att du:
har B-körkort
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet från en liknande roll
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Kontaktuppgifter
Pernilla Sjöstrandpernilla.sjostrand@humana.se
