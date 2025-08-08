Personlig assistent till man i Linköping
2025-08-08
Är du en engagerad, trygg och lättsam person som trivs i sociala sammanhang? Då kan du vara den vi söker!
Jag är en glad och aktiv 42-åring med rörelsehinder som söker en ny personlig assistent. Du kommer att vara mitt stöd i vardagen - både vid aktiviteter på dagcenter, mitt lilla extrajobb, LHC-matcher och träffar med vänner.
Eftersom jag behöver hjälp med förflyttningar och fysisk träning som simning och cykling, är det viktigt att du är fysiskt stark och gillar ett omväxlande arbete med mycket rörelse och variation.
Har du erfarenhet av omvårdnad eller utbildning inom hälsa? Det är ett stort plus! Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav. För flexibilitet vid inhopp är det en fördel om du bor i Linköping.
Omfattning: Vi är öppna för både heltid, deltid och extra vid behov - vi anpassar oss efter rätt person.
Välkommen med din ansökan - kanske är just du nästa stjärna i mitt team!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
