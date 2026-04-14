Personlig assistent till man i Göteborg
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-04-14
Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Göteborg
Vi söker en trygg, lugn och stabil personlig assistent till vår kund i 55 års åldern i Linnéstaden. Kunden är social och tycker om djupa diskussioner men har också ett stort behov av lugn och ro och är mån om sin integritet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är empatisk, ansvarstagande och har god kommunikationsförmåga. Du är trygg, stabil och kan skapa en lugn och förutsägbar miljö, där du känner av när du behöver backa undan eller stiga fram. Erfarenhet från vård och omsorg är meriterande men inte ett krav - personkemi och att du är villig att lära och anpassa dig efter kundens behov är viktigast!Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Stöd och hjälp i alla moment i det dagliga livet med fokus på delaktighet och att bevara kundens förmågor.
Personlig hygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor och följa med på eventuellt ärenden/aktiviteter/utflykter.Om tjänsten
Tjänsten är på 90% och är ett vikariat på 6 månader, med stor chans till förlängning. Arbetspassen är förlagda på dag, kväll och dygnspass. Tillträde i maj.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7561420-1944451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
412 50 GÖTEBORG
