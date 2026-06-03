Personlig assistent till Lit, 50% tjänst
Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-06-03
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Söker du ett av världens bästa jobb? Ett flexibelt jobb där du känner att DU gör stor skillnad för en annan person?! Ett jobb med många möjligheter, men utan stress? Då ska du söka jobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT !
Just nu söker vi dig som är intresserad av ett mysigt uppdrag hos en trevlig man i 60-års åldern bosatt i Lit, 2 mil norr om Östersund. Till vackra Lit är det enkelt att ta sig med kollektivtrafik och schemat kan också anpassas så det passar ev. busstider. 😊
Som personlig assistent kommer du att hjälpa till med sådant som mannen själv inte kan, bla viss hjälp med förflyttningar, av -och påklädning och annat som brukar ingå i personlig assistans. Han pratar så att tolka ingår inte. Mannen bor ensam i en rymlig, anpassad lägenhet. Han tycker om sport i alla former, trav, att fiska, spela bowling, restaurangbesök, att umgås med familj och vänner och en hel del annat också naturligtvis. Med din hjälp är livet fullt av möjligheter!
Arbetstider 🕰️ 📆 är 6- 7 pass/månad (kl. 15 till 12.30 nästa dag med sovande jour).
Du kommer självklart få mer information vid en ev. intervju!
Observera att du MÅSTE behärska det svenska språket till fullo i både tal och skrift!
Erfarenhet av funktionshinder, omvårdnad, stroke och hjälpmedel är en merit men absolut inte ett krav, eftersom man lär sig sådant rätt snabbt! Personkemin är viktigast 😃
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla in ditt CV /personliga brev till persassis.jobb@telia.com
.
Tillträde enligt överenskommelse.
För alla uppdrag hos oss gäller;
Noggrann introduktion och utbildning innan start
regelmässig vidareutbildning
fika på jobbet
friskvårdsbidrag på 4 000:-/år/heltidsanställd
regelbundna personalmöten
hälsokontroller ca var 3:e år för den som vill
kollektivavtal via Fremia - Kommunal, som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad många andra kollektivavtal för personlig assistenter har
tjänstepension via Pensionsvalet
arbetsskadeförsäkring
föräldrapenningtillägg,
sjukförsäkring
tjänstegruppliv via Afa för dig och din familj
Observera att din ansökan kommer att läsas av mannen, anhöriga samt av personal på kontoret.
Vi behåller din ansökan i 2 månader därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla!Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistansföretag! Vi har vårt kontor på Folkets Hus/OSD, Krondikesvägen 93 D (baksidan mot travet till) i Östersund. Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet och hemtjänst och naturligtvis har vi kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
vår Facebooksida; "Personlig Assistansförmedling" eller ring Kerstin Isaksson på tel. 063-10 08 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
E-post: persassis.jobb@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 20-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB
(org.nr 559200-9665)
836 31 LIT Arbetsplats
Personlig Assistansförmedling Jobbnummer
9946612