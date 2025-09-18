Personlig assistent till kvinna i Sölvesborg - tim vid behov
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sölvesborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sölvesborg
2025-09-18
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Sölvesborg
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Om tjänsten
Vi på Humana söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Sölvesborg. Tjänsten är en timanställning med tillträde omgående enligt överenskommelse. Vår kund är en kvinna i 50 års åldern som sedan några år tillbaka är amputerad. Hon lever ett aktivt liv och vill så långt situationen tillåter vara fri att genomföra de aktiviteter hon önskar.
I rollen som personlig assistent kommer du huvudsakligen hjälpa vår kund med att vara behjälplig med personlig omvårdnad och förflyttningar. Hjälpa till med vardagssysslor som matlagning och övriga hushållssysslor samt vara behjälplig vid kundens aktiviteter utanför hemmet, t ex promenader och handling.
Arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan kl 06.00-19.00 eller 09.00-19.00 och på helger mellan kl 09.00-19.00.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en kvinna i 50 års åldern som sedan några år tillbaka är amputerad och bosatt i Sölvesborg.
Flytande svenska, i både tal och skrift.
Har manuellt B-körkort
Det är även meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller liknande roll.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Tjänstgöringsgrad: Timanställning
Arbetstid: På vardagar mellan kl 06.00-19.00 eller 09.00-19.00 och på helger mellan kl 09.00-19.00.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Caroline Nilssoncaroline.nilsson@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Caroline Nilsson caroline.nilsson@humana.se Jobbnummer
9516107