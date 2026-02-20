Personlig assistent till kvinna i Järfälla
2026-02-20
Jag är en aktiv och familjeorienterad kvinna bosatt i Järfälla. I min vardag lever jag ett rikt liv tillsammans med min familj, men på grund av en fysisk funktionsnedsättning behöver jag stöd i många olika situationer. Det kan handla om personlig omvårdnad, skötsel av hemmet, att ta mig iväg på ärenden, delta i bassängträning eller ibland följa med på resor. Nu söker jag en ny personlig assistent som vill bli en del av mitt lilla, sammansvetsade team.
Vem söker jag?
Jag letar efter en rökfri kvinna i åldern cirka 30-55 år som är trygg, mogen och stabil i sig själv. Du har livserfarenhet, tar ansvar och möter vardagens utmaningar med ett lugnt och positivt förhållningssätt. Du är både mentalt stark och fysiskt uthållig, har lätt för att visa omtanke och kan sätta brukarens behov i första rummet. Om du dessutom tycker om att laga mat eller är duktig på hår och styling ser jag det som ett stort plus.
För att trivas i rollen behöver du:
• Vara bekväm med nära arbete och kunna hjälpa till med alla delar av vardagen, inklusive personlig omvårdnad.
• Undvika starka parfymer, ha korta naglar och god handhygien.
• Ha god fysik, då manuella förflyttningar förekommer och vissa miljöer inte är fullt tillgängliga.
• Vara trygg i vatten - jag tränar regelbundet i bassäng och du assisterar ibland i vattnet (upp till axelhöjd).
• Kunna tala och förstå engelska väl, eftersom introduktionen sker på engelska.
• Ha giltigt uppehålls- och arbetstillstånd om du inte är svensk medborgare.
Om arbetet
Tjänsten omfattar cirka 20 timmar per vecka och kan innefatta dag-, kvälls- och nattpass samt extra arbete vid behov. Vi är ett litet team som hjälper varandra vid exempelvis sjukdom och ledighet. För mig är kontinuitet mycket viktigt, och jag hoppas därför att du ser detta som ett långsiktigt uppdrag.
Anställning
Du blir anställd av Assistans i Balans och erbjuds:
• En trygg anställning med kollektivavtal (FREMIA/KOMMUNAL)
• Löpande stöd och handledning
• Möjlighet till vidareutbildning
• Individuell lönesättning
Ansök via länken och bifoga gärna ett foto.
Jag ser fram emot din ansökan och hoppas att vi får möjlighet att ses! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett deltidsjobb.
