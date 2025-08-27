Personlig assistent till kund med autism
Landskrona kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Landskrona Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Landskrona
2025-08-27
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som personlig assistent i detta uppdrag kommer du att arbeta med att skapa en trygg och strukturerad vardag för vår kund, som är en medelålders kvinna med autism boendes i Landskrona. Kund har svårighet med språk och kommunikation vilket ställer krav på lyhördhet och att arbeta enligt ett etablerat pedagogiskt arbetssätt.
Arbetet innebär att utgöra ett stöd i allt från dagliga rutiner så som hushållssysslor, inköp, delta på daglig verksamhet till fritidsaktiviteter så som promenader, bad, cykling, sällskapsspel och sång. Du kommer också att vara ett stöd i sociala situationer och bidra till en aktiv och meningsfull tillvaro.
Social dokumentation och tidrapportering sker i våra digitala system som en naturlig del av arbetetKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har B-körkort för manuell växellåda, detta är ett krav för tjänsten.
* Ett krav är också att du trivs och är trygg med att arbeta ensam och obehindrat kan arbeta följande arbetstider: 9-20 och 20-09 (jour). Dag, kväll, helg.
* Gärna haft delegering för läkemedel
* Har erfarenhet av att arbeta med pedagogiska metoder så som tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
* Du behöver ha en förståelse för vikten av att arbeta efter de rutiner som finns och att gruppen arbetar likartat för att skapa förutsägbarhet för kund.
* Du arbetar för ett gott samarbete och arbetsklimat i arbetsgruppen.
* Har personlig mognad. Du är lugn och trygg i dig själv och har en god förmåga att vara lyhörd för kundens behov och känslor.
* Kan obehindrat utföra aktiviteter som promenader i skog, både inom-och utomhusbad, cykling.
* Är bekväm med pälsdjur, då detta förekommer i kunds omgivning
Meriterande är:
* Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annat stöd för personer med autism/intellektuell funktionsnedsättning/neuropsykiatrisk diagnos/psykiatriska symptom
* Utbildning så som barn-och fritidsprogrammet, vård-och omsorgsprogrammet, fritidsledarutbildning, YH-utbildning inom pedagogik eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant för området.
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274427". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Emma Ahlström emma.ahlstrom@landskrona.se Jobbnummer
9478649