Personlig assistent till Husum
Örnsköldsviks kommun / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-07-28
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Nu söker vi en personlig assistent till en brukare med behov av helhjälp. Tjänsten är tillsvidare på 100% och avser dagtid, kvällar och helger med start tidigast 1 september eller enligt överenskommelse.Arbetsplatsen är förlagd i Husum.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent är din främsta uppgift att ge stöd och omsorg till den assistansberättigade utifrån den enskildes assistansbeslut och upprättad genomförandeplan. Dokumentation sker i social journal. Arbetsuppgifterna utförs utifrån den enskildes inflytande, delaktighet och självbestämmande med lyhördhet och respekt. Arbetsuppgifterna som personlig assistent varierar och utförs i den enskildes bostad. Personlig omvårdnad, förflyttningar samt aktiviteter i och utanför bostaden för att främja personlig utveckling är exempel på de arbetsuppgifter som ska utföras.
Husum är ett svårrekryterat område inom personlig assistans varför en extra ersättning kan bli aktuell.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning eller utbildningsinriktning mot funktionsnedsättning och gärna inom lågeffektivt bemötande. Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg är meriterande.
Vi ser att du trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och öppen för nya idéer och arbetssätt för den assistansberättigades behov och önskemål. Du är lugn och lyhörd samt har god förmåga att skapa och bevara goda relationer till den assistansberättigade, anhöriga och övriga professioner.
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift med hänsyn till medicindelegering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Körkort B är meriterande då det kan underlätta i arbetet.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Kommunal, ornskoldsvik.m-norrland@kommunal.se 010-4429767 Jobbnummer
10014380