Personlig assistent till Gothem

Jag är en man i 60 års-åldern som söker en assistent , Tjänsten är på ca 100 % fölagd p dagtid mån-fred.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom vård och omsorg eftersom jag har ett stort omvårdnadsbehov. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av epilepsi. Du som söker tjänsten hos mig skall vara ansvarsfull, lugn, lyhörd och empatisk. För mig är det viktigt att du är trygg i din roll som personlig assistent.
Introduktion kan påbörjas omgående och tjänsten startar därefter.
Jag söker både kvinnor och män.
Du skall vara rökfri under din arbetstid.
Pälsdjur finns i hemmet.
Vid frågor, ring 0498-211095
Företagsinformation
Assistans På Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen .
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
(org.nr 556763-8209) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Fanny Carlsson fanny@assistanspagotland.se Jobbnummer
9458602