Personlig assistent till Fredriksberg
Ludvika kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ludvika Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ludvika
2026-07-30
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Arbetsplatsen
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta. Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du bland annat att:
Arbeta utifrån vård- och omsorgsförvaltningens mål där brukaren är i fokus.
I huvudsak arbeta med en funktionshindrad man i och utanför det egna hemmet.
Arbeta målinriktat med tydliggörande pedagogik, vilket innebär ett strukturerat arbetssätt med inriktning på den enskilda individens delaktighet i sin vardag. Du ska förstå vikten av gruppenighet och följa uppsatta mål och rutiner som en del av det brukarfokus vi arbetar med.
Hjälpa och stödja brukaren i vardagens alla situationer, såsom hygien, måltider, av- och påklädning, förflyttning, aktiviteter, träning samt det sociala kontaktnätet.
Arbetstiderna är fördelade över hela dygnet, vardag som helgdag. Du måste vara flexibel med dina arbettider då schemat kan förändras utifrån brukarens behov.
Du kommer även arbeta på andra enheter på förvaltningen och i andra LSS-insatser där behov finns.
Observera att det förekommer pälsdjur på arbetsplatsen. Kvalifikationer
Examen från omvårdnadsprogrammet, personlig assistent utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid yrkeserfarenhet, erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och ett respektfullt bemötande. Du är trygg, ansvarstagande och har ett stort tålamod, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ när situationen kräver det. Du är lösningsfokuserad, lyhörd för brukarens behov och har god förmåga att planera och organisera arbetet kring brukaren. Vi värdesätter även att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och kan skapa en trygg och stabil vardag för den person du assisterar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Arbetstid: schema
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Enhetschef, Benita Sjökvist, 0240-864 49.
Arbetstagarorganisation, Kommunal, nås via kommunens växel 0240-860 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 augusti 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 58 LUDVIKA Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
10015802