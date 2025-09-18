Personlig assistent till flicka utanför Arvika
Nu har vi en ledig tjänst som personlig assistent utanför Arvika.
Vi söker efter en personlig assistent som är pålitlig och engagerad och tycker om att hjälpa andra människor.
Livsam Personlig Assistans AB finns i stora delar av landet. Vårt ledord är att vara sitt bästa jag, varje dag.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som personlig assistent kommer du att spela en viktig roll i att skapa en trygg, fungerande och glädjefylld vardag för vår kund. Det är en tjänst för dig som trivs med att arbeta självständigt, är lyhörd för individens behov och tar ansvar i ditt arbete.
Vår kund är en flicka i förskoleåldern som älskar lek, pyssel och bus. Hon trivs när hon får vara utomhus, gunga och bada. För att trivas i rollen behöver du vara initiativrik, kreativ och ha ett gott humör. Du bör ha en framåt och positiv personlighet som sprider trygghet och glädje. Då lyft förekommer i arbetet är det också viktigt att du har god fysik.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och omfattar bl.a.
• Hjälp vid matsituation
• Personlig omvårdnad
• Hjälpa till vid fritidssysselsättning
• Förflyttningar
• Kommunikation
Tjänsten är en timanställning i första hand med möjlighet till mer tid. Arbetstiderna är främst eftermiddag, kväll och helg. Kvalifikationer
• B-körkort och tillgång till bil
• Rökfri
• Ej pälsdjursallergi
• God fysisk form
Personlig lämplighet kommer att väga tyngst.
Vi erbjuder
• Timanställning
• Introduktion
• Individuell lönesättning
• Kollektivavtal med vårdförbundet
• Förmånlig friskvård
Intervjuer sker löpande, så välkommen att starta din ansökan redan nu. Ersättning
