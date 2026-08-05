Personlig assistent till flicka i Malmö
Animo Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-08-05
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Är du en trygg, glad och lugn person som brinner för att göra skillnad i någon annans vardag? Vi söker nu en engagerad personlig assistent till en ung tjej som är full av liv, kärlek och vilja. Här får du möjligheten att bygga en meningsfull relation och bli en viktig del av hennes tillvaro.
Om henne
Vår brukare är en ung tjej med grav autism och svår epilepsi. Hon kommunicerar inte verbalt, utan använder istället kroppsspråk, gester och reaktioner. Hon är en kärleksfull och glad tjej som uppskattar närhet och värme, men alltid på sina egna villkor. Hon är väldigt bestämd och vet vad hon vill, vilket gör det extra viktigt att man som assistent är lyhörd och respektfull.
Några av hennes intressen:
• Musik och dans
• Promenader
• Åka Tåg Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Arbetet utförs i brukarens hem där även hennes familj bor. Tjänsten omfattar primärt dag- och kvällspass men även nattpass förekommer. Sysselsättningsgraden är på ca. 75%. Du arbetar alltid dubbelassistans vilket innebär att du aldrig är ensam i ditt uppdrag. Tillsammans med din kollega skapar ni en trygg och förutsägbar vardag för henne.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en seriös och ansvarstagande person med hjärtat på rätt ställe. Du vill satsa på det här arbetet långsiktigt och se det som något mer än bara ett jobb. Vi värdesätter följande egenskaper högt:
• Glad och positiv – du sprider värme och skapar en trivsam atmosfär
• Trygg i dig själv – du har pondus, står stadigt och är bekväm i din roll
• Alert och uppmärksam – du fångar upp signaler och förändringar snabbt
• Initiativtagande – du ser vad som behöver göras och agerar utan att vänta
• Lugn – du bevarar lugnet även i stressiga eller oväntade situationerKvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete, exempelvis som personlig assistent, inom LSS eller funktionshinderomsorg
• Du får inte ha pälsdjur i ditt hushåll – brukaren har svår pälsdjursallergi och även små mängder allergener kan orsaka allvarliga reaktioner
• Du är kan arbeta både dag- och kvällspass
Hos oss får du ett arbete där du verkligen gör skillnad. Du blir en del av en arbetsgrupp som tillsammans skapar trygghet, glädje och goda dagar för en helt underbar tjej. Om du känner att det här är rätt för dig så tveka inte att höra av dig!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: ansokan@animoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Malmö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Animo assistans AB
(org.nr 556818-9137)
211 59 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
10023032