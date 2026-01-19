Personlig assistent till flicka i Malmö - nattarbete
Ideella Fören Smil
Om tjänsten
Vi söker nu kvinnliga personliga assistenter som timvikarier till ett uppdrag i en familj där det även finns ytterligare två barn. Arbetet omfattar nattpass då behov uppstår.
Som personlig assistent arbetar du i den funktionsnedsattes hem och är en viktig del i att skapa trygghet, struktur och god omvårdnad. Arbetet sker självständigt och i lugn miljö.
Om dig
Vi söker dig som är kvinna, helst med erfarenhet av vård och omsorg. Du har gärna en vårdutbildning och det är meriterande om du har erfarenhet av epilepsi och sondmatning.
Du är trygg, ansvarsfull och självgående samt har förståelse för vad det innebär att arbeta i någons hem. Erfarenhet av arbete med barn ses som en fördel.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att ge stöd och omsorg utifrån brukarens behov, samt att bidra till en trygg och lugn miljö i hemmet. Under arbetspassen arbetar du ensam.Om företaget
Jag anordnar min assistans via kooperativet SMIL - Samarbetsorganisation för Malmö Independent Living.
SMIL har anordnat personlig assistans för barn och vuxna sedan 1990 och det är SMIL som blir din arbetsgivare om du blir anställd som min personliga assistent.
SMIL anordnar personlig assistans för personer bosatta i Malmö med omnejd, och är ett kooperativ utan ekonomiskt vinstintresse! SMILs nyckelord är självständighet, eget ansvar och god personalvård.
Vi är en IfA-godkänd assistansanordnare, med rötter i den rörelse som en gång i tiden bidrog till att personlig assistans blev en möjlighet i Sverige.
SMIL har både medlemmar och anställd personal som funnits med sedan SMILs tidiga start! Vi har tillstånd från socialstyrelsen att bedriva personlig assistans för både vuxna och barn. Läs mer om oss på vår hemsida:www.kooperativetsmil.seSå ansöker du
Skicka ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du passar för rollen, tillsammans med ditt CV.
Ansökan skickas till: ansokan@kooperativetsmil.se
Märk med: 9056 natt
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
