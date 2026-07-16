Personlig assistent till ett barn
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2026-07-16
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Är du påhittig, flexibel och trivs med att arbeta med barn? Då kan denna tjänst vara något för dig. Välkommen in med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent är din främsta uppgift att ge stöd och omsorg till den assistansberättigade utifrån den enskildes assistansbeslut och upprättad genomförandeplan. Dokumentation sker i social journal. Arbetsuppgifterna utförs utifrån den enskildes inflytande, delaktighet och självbestämmande med lyhördhet och respekt.
Här finner du ett barn född 2017 som behöver dagligt stöd till följd av omfattande funktionsvariation. Arbetsuppgifterna som personlig assistent varierar och utförs främst i den enskildes bostad. Hemmet ligger om en radie på 5km utanför centrum. Stödet omfattar daglig hygien, på- och avklädning, sondmatning, förflyttning, lek och få hjälp av dig att göra så mycket som möjligt av vad ett barn i hens ålder normalt gör.
För närvarande söker vi en engagerad medarbetare som kan jobba dag/kväll samt varannan helg. Arbetet utförs utifrån ett fast schema på sex veckor, på dag och kväll samt helger. Under veckorna förekommer skola två dagar/vecka, bad en dag/vecka samt daglig träning i hemmet. Arbetsgruppen består av tre medarbetare som jobbar dag/kväll och tre medarbetare som jobbar vaken natt. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%.
Under hösten 2025 har assistansen gått in i VAS (verksamhetsanpassade scheman) och medarbetare inom personlig assistans kommer därmed att erbjudas heltid inom Örnsköldsviks kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning eller utbildningsinriktning mot funktionsnedsättning.
Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg är meriterande. Har du erfarenhet av icke verbal kommunikation, sondmatning, epilepsi, andningsmask, hostmaskin samt erfarenhet av medicindelegering och att använda förflyttningshjälpmedel, är det också meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och öppen för nya idéer och arbetssätt för att kunna möta den assistansberättigades behov och önskemål. Ditt bemötande mot brukaren och familjen behöver vara förtroendeingivande, lyhört och lugnt.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska, i tal och skrift för att kunna utföra dokumentation och för att kunna föra brukarens talan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vid en eventuell anställning kommer du behöva visa upp ett utdrag från belastningsregistret för din chef. Ett utdrag från belastningsregistret beställer du här: Polisen
Giltigt körkort, behörighet B och tillgång till egen bil är meriterande då det kan underlätta i arbetet.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Urval och Intervjuer kan komma att ske löpande.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Kommunal, Örnsköldsvik ornskoldsvik.m-norrland@kommunal.se 010-4429767 Jobbnummer
10004554