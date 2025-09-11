Personlig assistent till en man i Kåge
Vill du jobba som personlig assistent till en man i Kåge?
Vi söker nu två personliga assistenter som vill arbeta cirka 50% och/eller extra vid behov hos en man i Kåge.
Mannen har assistans all sin vakna tid. Du hjälper honom med allt i hans dagliga livsförin så som, av och påklädning, hjälp med dusch och andra hygienrutiner, matlagning, städning m.m.
Han gillar att umgås med sin familj, titta på tv, vara ute på promenader med rullstolen.
Låter detta intressant så skynda dig att söka!
Du får gärna ha erfarenhet av vården men det är absolut inte ett krav. Det viktigaste är att du och kunden har trevligt tillsammans.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg och det är INGA nätter.
God kommunikation i det svenska spårket.
Vi rekryterar löpande så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
