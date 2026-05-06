Personlig assistent till barn i Falkenberg
Molnet Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2026-05-06
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Molnet Personlig Assistans AB i Falkenberg
, Vara
, Skövde
, Nacka
, Ludvika
eller i hela Sverige
Molnet Personlig assistans är en assistansanordnare för personer som är berättigad till personlig assistans enligt LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Vår verksamhet kännetecknas av flexibla lösningar med hög kvalitet, tillgänglighet och stort engagemang för både kunder och assistenter.
Vi söker just nu en kvinnlig assistent som vill jobba extra samt vikariera hos en snart 3 årig flicka.
Tjänsten innefattar hjälp med av- och påklädning, matning, medicinhantering, personlig hygien samt förflyttningar.
Som sökande ska du:
• tala god svenska!
• vara positiv och initiativrik
• få saker gjorda och vara självgående och ansvarsfull
• vara lugn och ha tålamod
• Bo i Falkenberg
Meriterande om du som sökande har erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans och med hjälpmedel som peg och/eller sondmatning samt erfarenhet av epilepsi samt medicinhantering,
Tjänsten gäller både en deltid samt en heltid med varierande arbetstider som dag, kväll, natt och helg.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Molnet assistans samt kundens vårdnadshavare.
Är du intresserad av tjänsten och har skickat in din ansökan ser vi gärna att du själv skickar efter ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta är ett krav för arbete med barn och det gör du på polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/.
Det går fortast att få det till sin digitala brevlåda.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: sandra@molnetassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Falkenberg". Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
(org.nr 556909-8881)
311 70 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9895720