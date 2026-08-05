Personlig assistent till aktiv tonåring
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Avesta Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Avesta
2026-08-05
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Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör. Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll. AssistansExperten ́s värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Vi söker både efter någon som vill arbeta på fast schema samt en timvikarie.
Vår kund behöver mötas upp efter skolan på vardagar, kl 13:00. Sluttiden för passen kan vi vara väldigt flexibla med. På lov och helger ser vi helst att man kan arbeta dagtid.
Tillgängliga arbetstider är:
Måndag - Fredag : 13 - 21
Helger / Lov : 07 - 21
Vår kund är en pigg och glad blivande 15-åring. Hans diagnoser är: Svår utvecklingsstörning, autism samt en grav hyperaktivitetsstörning. Med andra ord behöver han mycket stöd i det vardagliga livet.
Som personlig assistent åt honom kommer du bland annat att:
Vara behjälplig med av/påklädning samt hygiensituationer
Vara ett stöd i vardagssysslor samt matsituationer
Se till att han får motion och träning
Hjälpa honom med kommunikationen
Han tycker väldigt mycket om att vistas utomhus, han älskar att vara i skogen och i olika lekparker, detta gäller under årets alla årstider. När han är hemma tycker han om att titta på film, lyssna på musik, baka, pärla pärlplattor, leka med bilar och bygga lego. Att åka och bada är också en stor favoritsyssla!
Vi söker dig som:
Gillar att leka och busa
Är ordningsam och konsekvent
Är lugn och lyhörd för hans behov
Gärna har körkort och erfarenhet av autism/NPF
För oss är det allra viktigaste att personkemin stämmer!
Arbetstider: måndag-fredag kl: 13-21:00, vid helger och lov kl: 7-21:00
Tjänstgöringsgrad: Antal timmar och schema kommer vi överens om tillsammans. Så länge assistansuppdraget varar i genomsnitt 30 timmar/vecka samt en timvikarie vid behov
Tillträde:Omgående eller enligt överenskommelse
Arbete med barn med funktionsnedsättning omfattas av krav på registerkontroll enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas som ett sista steg i rekryteringsprocessen innan en anställning kan bli aktuell. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
Stenbackevägen 6 (visa karta
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702 25 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Kontakt
Rekryterare
Caroline Blom caroline.b@assistansexperten.se 0737500899 Jobbnummer
10023024