Personlig assistent till 31-årig man i centrala Jönköping
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping
2026-01-07
eller i hela Sverige
I centrala Jönköping bor en glad och härlig 31-årig man - och nu söker vi nya medarbetare till hans team!
Är du initiativtagande och sprider positiv energi omkring dig? Då ser vi fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
För att leva ett aktivt och meningsfullt liv har vår uppdragsgivare personlig assistans dygnet runt, inklusive viss dubbelassistans. Som personlig assistent stöttar du honom i vardagen - trygghet och lyhördhet är centrala ledord i uppdraget. Arbetet innefattar personlig omvårdnad, hushållssysslor, stöd vid daglig verksamhet samt aktiviteter som bad och träning. Då han inte kommunicerar med tal, utan med kroppsspråk, känslor och ljud, är det viktigt att du är uppmärksam och har lätt för att läsa av signaler.
Vem vi söker
För att ni ska trivas tillsammans tror vi att du är en empatisk, stabil och positiv person med god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, inger förtroende och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har förmågan att ta initiativ, tänka kreativt och ge det lilla extra. Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är meriterande, men personlig lämplighet är det vi fäster störst vikt vid - särskilt din förmåga att samspela med uppdragsgivaren och kollegorna i gruppen.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Tjänst på ca 71,5%
• Timvikarier vid behov
• Arbetstider som förekommer är Dag, kväll, helg samt natt (väntetid) enligt schema
• Du får introduktion och bredvidgång med en erfaren assistent
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig arbetsledare Sara Martinovic på e-post: sara.martinovic@kooperativetolja.se
Din ansökan vill vi ha omgående, urval och intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=belastningsregistret&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=allman&gclid=EAIaIQobChMIys7XrrHv_AIVxMPVCh1ObgvKEAAYAiAAEgIKk_D_BwE
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9671911