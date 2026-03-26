Personlig Assistent till 13 årig kille
2026-03-26
Tjänst - 75 % - VetlandaPubliceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till ett barn boende strax utanför Vetlanda. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 %, med möjlighet till utökad arbetstid vid behov.
Arbetet är förlagt enligt schema med 12-timmarspass:
Dag: 07.00-19.00
Natt: 19.00-07.00 (vaken natt)
Du arbetar alltid tillsammans med minst en annan assistent.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent arbetar du i barnets hem och stöttar i vardagens alla moment. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad
Medicinhantering
Kontrakturprofylax
Lek och aktivering
Dokumentation
Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefatta tunga lyft och snabba förflyttningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har körkort och tillgång till egen bil
Har god fysik
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller relevant utbildning, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, lyhörd och trygg i dig själv. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och familj. Du har ett genuint intresse för att arbeta med barn och bidra till en trygg och utvecklande vardag.
Arbetsplats
Arbetet utförs i kundens hem, där även familj och husdjur (katter) finns. eller där kunden vill eller behöver vara.Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav och ska uppvisas vid intervju.
Om arbetsgivaren
Poolarna Assistans är en assistansanordnare med kollektivavtal via Almega. Vi värnar om våra medarbetare och arbetar för en trygg och hållbar arbetsmiljö där varje medarbetares röst är viktig.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till: malin@poolarna.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brunn2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197), http://www.poolarna.se
574 53 HOLSBYBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Malin Wernersson malin@poolarna.se 0761753015 Jobbnummer
9822278