Personlig Assistent till 13 årig kille

Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda
Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda, Sävsjö, Eksjö, Ydre, Nässjö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolarna Assistans AB i Vetlanda, Nässjö, Tranemo, Svenljunga, Falköping eller i hela Sverige

Personlig assistent till 13årig kille
Tjänst - 75 % - Vetlanda

Publiceringsdatum
2026-03-26

Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till ett barn boende strax utanför Vetlanda. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 %, med möjlighet till utökad arbetstid vid behov.
Arbetet är förlagt enligt schema med 12-timmarspass:
Dag: 07.00-19.00
Natt: 19.00-07.00 (vaken natt)

Du arbetar alltid tillsammans med minst en annan assistent.

Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent arbetar du i barnets hem och stöttar i vardagens alla moment. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad
Medicinhantering
Kontrakturprofylax
Lek och aktivering
Dokumentation

Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefatta tunga lyft och snabba förflyttningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har körkort och tillgång till egen bil
Har god fysik

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller relevant utbildning, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, lyhörd och trygg i dig själv. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och familj. Du har ett genuint intresse för att arbeta med barn och bidra till en trygg och utvecklande vardag.
Arbetsplats
Arbetet utförs i kundens hem, där även familj och husdjur (katter) finns. eller där kunden vill eller behöver vara.

Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav och ska uppvisas vid intervju.
Om arbetsgivaren
Poolarna Assistans är en assistansanordnare med kollektivavtal via Almega. Vi värnar om våra medarbetare och arbetar för en trygg och hållbar arbetsmiljö där varje medarbetares röst är viktig.

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till: malin@poolarna.se
Urval och intervjuer sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brunn2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolarna Assistans AB (org.nr 556641-9197), http://www.poolarna.se
574 53  HOLSBYBRUNN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Verksamhetschef
Malin Wernersson
malin@poolarna.se
0761753015

Jobbnummer
9822278

Prenumerera på jobb från Poolarna Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolarna Assistans AB: