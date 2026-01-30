Personlig assistent, sommarvikarie
Vill du jobba som personlig assistent i Borlänge med omnejd?
Att arbeta som Personlig Assistent är att ha ett meningsfullt och viktigt arbete där du använder din personlighet som ett av verktygen för uppgifterna att vara behjälplig med vardagen i hemmet, både vad gäller hushållet och personlig omvårdnad. Arbetet varierar mycket från brukare till brukare och likaså arbetstiderna.
Sommarvikarie
Just nu söker vi flertalet personer som vill jobba som personlig assistent i sommar och ev även före sommaren.
Som person är du ansvarsfull, initiativtagande, empatisk och lyhörd. Du har en humanistisk människosyn och förstår att varje brukare är en unik person med individuella behov.
För oss är det viktigt att du, likväl som brukaren känner dig trygg när du påbörjar din anställning. Vi erbjuder därför introduktion med ordinarie personal till dess att du känner dig redo.
För att säkerställa brukarens säkerhet och trygghet begär vi ett registerutdrag från dig som avses anställas, innan du får börja arbeta.
Din lön
På Stugknuten får du som nyanställd assistent en fast grundlön per timme (172,66 kr/tim) + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
Ansökningar enbart via mail. Skicka ditt CV och personliga brev till rekrytering@stugknuten.se
- Märk ansökan med "Vikarie"
Behovet är omgående och intervjuer kommer ske löpande så skicka din ansökan redan idag.
Läs på stugknuten.se
Önskemål på kunskap, kompetens och egenskaper
Meriterande: B-körkort då flera av våra brukare har egna bilar
Krav: En god kommunikation mellan brukaren och assistenten är viktig. Därför är goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, viktigt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
