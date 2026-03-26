Personlig assistent Sommarvikariat Eskilstuna
2026-03-26
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Vi söker dig som vill sommarjobba som personlig assistent hos våra kunder i Eskilstuna!
Tjänsten är en timanställning hos en eller flera av våra kunder vid ordinarie personals semester under sommaren. Vi ser en stor fördel i att kunna kombinera anställningar hos flera av våra kunder med liknande behov. På det sättet finns det större möjlighet att komma upp i tid och anpassa hur mycket du arbetar utifrån dina önskemål.
Jobbet som personlig assistent hos våra kunder ser olika ut eftersom kunderna har olika typer av funktionsnedsättningar, behov och insatser. Som personlig assistent kan arbetet bland annat innefatta arbetsuppgifter som rör omvårdnad, på- och avklädning, hjälp vid måltider, medicinska insatser, förflyttningar, träningsmoment, alternativ och kompletterande kommunikation. Som personlig assistent sker arbetet där kunden är. Du behöver därför vara lyhörd, trygg och flexibel i din arbetsroll både i hemmet och utanför beroende på kundens önskemål.
Skriv gärna i ditt personliga brev vilka dina intressen är och vad du söker för typ av arbetsplats för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Den vi söker:
• Du behärskar det svenska språket, både i tal och skrift
• Du har möjlighet att arbeta som personlig assistent i sommar (finns även chans till fortsättning efter sommaren)
• Du kan arbeta varierande tider både dag/kväll/vaken natt/väntetidsnatt
• Du har en empatisk förmåga och gillar att jobba med människor
• Du vill bidra till att våra kunder får en trygg och välmående vardag och den assistans de har rätt till
Arbetstid: Varierande beroende på kund. Vi söker flexibla timvikarier som kan arbeta dag, kväll, helg och natt (förekommer vaken natt eller väntetid)
Anställningsform: Timanställning
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Introduktion planeras upp under våren för att vara redo inför sommaren
Vid arbete hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.
Beställ via länk: Registerutdrag | Polismyndigheten, välj fliken "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning".
Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi har hittat rätt person och ansökningarna kommer att gås igenom löpande. De ansökningar som inkommer läses av både kunder samt personal på DVT Assistans. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455) Arbetsplats
DVT Assistans Jobbnummer
9821878