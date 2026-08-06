Personlig assistent som är lösningsorienterad
Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-08-06
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Personlig assistent sökes – deltid
Jag söker dig som främst är handlingskraftig och lösningsorienterad.
Om arbetsplatsen
Här skapar vi tillsammans en atmosfär som anpassas efter min dagsform, där både arbetsglädje, driftighet och omtanke får ta plats. Det är en trivsam arbetsmiljö där samarbete och tillit är viktigt, och där vi uppskattar humor och ett öppet klimat. Teamet består av ett fantastiskt gäng där alla trivs tillsammans.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Tjänsten ligger på ca 15 timmar på rad/vecka, främst på helger men det förekommer även arbetspass vid framtida resor och projekt, som vi tillsammans planerar. Jag behöver en person som är både kreativ, händig och strukturerad, med en förmåga att inspirera på ett inkluderande sätt. Det kan förekomma tunga lyft så du behöver vara i god fysisk form.
Om mig
Jag är en person som gillar att ha ett levande och varierat liv. Konserter, fika, heminredning och resor är några av mina intressen, och jag älskar spontana utflykter – särskilt roadtrips. Film är också något jag tycker om, och mina aktiviteter kan variera över tid.
Jag lever med en CP-skada och GAD (generaliserat ångestsyndrom), vilket gör att jag behöver stöd i olika former i min vardag, inklusive viss hjälp med hygien.
Jag vill att du:
• Är en man/kvinna på mellan 35 - 48 år
• Tycker om att laga mat
• Gärna praktisk och lösningsorienterad
• Har körkort (meriterande men inget krav)
• Är stark, trygg och orädd
• Har god kommunikativ förmåga
• Är rökfri och tål katter
Låter det intressant? Skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Aberia Personlig Assistans AB
(org.nr 556625-6946)
102 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se 0708704981 Jobbnummer
10023780