Personlig assistent söks i Lund
2025-10-30
Publiceringsdatum2025-10-30
Att hjälpa en multifunktionshindrad kvinna med sin dagliga livsföring (ADL) bland annat: dusch, hygien situationer, förflyttning, På- och avklädning, matning, matlagning (Mellanösterns kost), städning samt inom- och utomhus aktiviteter mm.
Arbetstider:
Arbetstiden är varierande under dagen, Passen är delade i 3-4 pass,
Ex. Från kl.
08.00-10.00
12.00-13.00
15.00-16.00
17.00-1800
Man ska vara beredd att bli kallad utanför arbetspass under dagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: jobb@alss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref: K094 J.A.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allou, Jeehan Arbetsplats
Allou Jeehan Jobbnummer
9581564