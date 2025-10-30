Personlig assistent söks i Lund

Allou, Jeehan / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund
2025-10-30


Publiceringsdatum
2025-10-30

Dina arbetsuppgifter
Att hjälpa en multifunktionshindrad kvinna med sin dagliga livsföring (ADL) bland annat: dusch, hygien situationer, förflyttning, På- och avklädning, matning, matlagning (Mellanösterns kost), städning samt inom- och utomhus aktiviteter mm.
Arbetstider:
Arbetstiden är varierande under dagen, Passen är delade i 3-4 pass,
Ex. Från kl.
08.00-10.00
12.00-13.00
15.00-16.00
17.00-1800
Man ska vara beredd att bli kallad utanför arbetspass under dagen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: jobb@alss.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref: K094 J.A.".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Allou, Jeehan

Arbetsplats
Allou Jeehan

Jobbnummer
9581564

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Allou, Jeehan: