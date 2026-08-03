Personlig assistent söks.
Merza, Dergam / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-08-03
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
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Personlig assistent sökes till en flicka med funktionsnedsättning
Vi söker en trygg, engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en glad och charmig flicka med funktionsnedsättning.
Som personlig assistent kommer du att ge stöd i hennes vardag, både i hemmet och vid olika aktiviteter. Arbetet innebär att hjälpa henne utifrån hennes individuella behov och skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag.
Vi söker dig som:
• Är lugn, tålmodig och omtänksam.
• Har ett genuint intresse för att arbeta med barn.
• Är ansvarstagande och flexibel.
• Kan samarbeta väl med familjen.
• Erfarenhet av personlig assistans eller arbete med barn med funktionsnedsättning är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt och utvecklande arbete.
• En trygg arbetsmiljö.
• Introduktion och stöd i arbetet.
• Arbetstid enligt överenskommelse (heltid, deltid eller timanställning).
Låter detta som ett arbete för dig? Skicka gärna din ansökan med CV och ett personligt brev. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: Dergam8@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Merza, Dergam Arbetsplats
DM assistans Jobbnummer
10020448