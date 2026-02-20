Personlig assistent sökes till ung man - Luleå
2026-02-20
En 20-årig kille flyttar till Luleå under större delen av 2026 och söker nu personliga assistenter för deltidsarbete. Han kommer att genomföra sin VFU i Luleå och behöver därför stöd i sin vardag både dagtid och kvällstid, samt helger. Introduktion beräknas påbörjas runt jul eller vid årsskiftet.
Han är bosatt i centrala Stockholm till vardags och kan även behöva resa tillbaka dit i perioder under året. Resor kan därför förekomma som en del av tjänsten. Under den här perioden är det ännu oklart om han kommer att fortsätta med rullstolsrugby, men ett aktivt intresse för träning, film och dataspel består.
På grund av en ryggmärgsskada är han helkroppsförlamad och behöver omfattande fysisk hjälp i sin dagliga livsföring. Han har inga intellektuella funktionsvariationer och kommunicerar fullt ut. Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: Deltid för rätt person. Även timvikarier sökes.
Arbetstider: Både dagtid och kvällstid samt helger.
Plats: Luleå (med möjlighet till perioder i Stockholm).
Start: Introduktion runt jul/årsskiftet. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att fungera som uppdragsgivarens armar och ben och bistå med alla fysiska behov i vardagen. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat personlig omvårdnad, hygien, förflyttningar och stöttning vid träning och andra vardagsaktiviteter. Vissa moment kräver att du använder din egen kropp vid förflyttningar. Erfarenhet är meriterande men inget krav, personkemi och engagemang är viktigast. Kravprofil för detta jobb
Ålder: Vi ser gärna att du är i ungefär samma ålder som uppdragsgivaren (ca 21-30 år).
Kön: Alla är välkomna att söka.
Personlighet: Du bör vara positiv, lyhörd, ansvarsfull och trygg i dig själv. God fysik är viktigt då arbetet är fysiskt krävande. Rökfri.
Språk: Flytande svenska.
Körkort: Meriterande, men inget krav.
Övrigt: Tillgång till parkering kan inte garanteras.
Vem söker vi?
Tjänsten passar dig som vill göra skillnad och som trivs i en roll där kvalitet och engagemang värderas högt. Du bör vara flexibel och kunna anpassa dig efter uppdragsgivarens vardag, samtidigt som du är spontan och kan hantera situationer som uppstår. Gedigen introduktion ges för att du ska känna dig trygg i arbetet.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt och bli en del av ett meningsfullt och utvecklande uppdrag!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877), https://saandassistans.se
LULEÅ
