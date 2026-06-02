Personlig assistent sökes till Partille
2026-06-02
Söker du ett roligt och stimulerande arbete?
Just nu söker vi 1-2 personliga assistenter till en kund i Partille!
Optimal Assistans skapar möjlighet för personer med funktionsnedsättning att leva en självständig och delaktig vardag.
Vi söker dig som tar dig tid att lyssna på din brukares behov samt är lyhörd och ödmjuk.
Som personlig assistent arbetar du både ensam och med kollegor. Du arbetar utifrån kundens individuella behov både i och utanför hemmet. Du ska kunna hjälpa kunden utifrån både muntliga och skriftliga instruktioner.
Vi söker dig som:
Vill arbeta hos en man bosatt i Partille
Har b-körkort
Är rökfri
Är kvinna
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av personlig assistans eller annat arbete som är vårdrelaterat
Har erfarenhet av förflyttningsteknik
Du är en person med hög arbetsmoral och ser helheten i ett uppdrag.
Om anställningen
En heltidstjänst med arbetstider 09:00-22:30 och 09:00-15:00 samt varje tredje helg.
Vi erbjuder anställningsformen för viss tid så länge uppdraget varar och löneformen är timlön.
Kunden har assistans dygnet runt med vaken natt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV samt personliga brev till: jobb@optimalassistans.org
Optimal assistans har kollektivavtal med Fremia / Kommunal
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@optimalassistans.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Partille". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optimal Assistans i Göteborg AB
(org.nr 556674-6763), http://www.optimalassistans.org
433 60 SÄVEDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Optimal Assistans i Gbg AB Jobbnummer
9941276