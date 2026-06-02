2:e styrman till Silja Symphony
2026-06-02
Välkommen till Tallink Silja Line! Att arbeta ombord innebär varierande arbetsuppgifter, ansvar, samarbete och utveckling. Nu söker vi en ansvarstagande 2:e styrman för en tillsvidareanställning ombord på Silja Symphony. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat vakttjänst, lastning och lossning, säkerhetsövningar samt arbete enligt gällande regler och rutiner.
Vi söker dig som:
Har giltig behörighet (klass II) och relevanta certifikat/säkerhetskurser.
Är införstådd i regler rörande säker miljö och det egna ansvaret i säkerhetsorganisationen ombord.
Har förmågan att arbeta självständigt likväl som att samarbeta i ett team.
Är ansvarstagande, engagerad och positiv.
Har ambition att utvecklas i rollen och ta farledstillstånd.
För oss är det viktigt att du värdesätter och vill arbeta utifrån våra ledord: glädje, engagemang, samarbete och professionalism.
Väl i arbete ombord ingår du i säkerhetsorganisationen, därför är det viktigt att du har en god grundfysik. För att arbeta ombord behöver du vara bosatt i Sverige, ha medborgarskap i ett EU/EES-land och giltigt läkarintyg för sjöfolk samt pass. Bakgrundskontroller görs som en del av rekryteringsprocessen och alkohol- och drogtester kan förekomma enligt våra säkerhetsrutiner för att säkerställa en trygg arbetsmiljö ombord.
Vill du bli vår nya kollega?
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 2:3-avtal, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde omgående, med inskolning enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal.
Tallink Silja Line tillhör koncernen Tallink Grupp, ett av de ledande passagerar- och fraktrederierna på Östersjön. Bolagets flotta består av 11 fartyg som trafikerar olika rutter under varumärkena Tallink Silja Line och Tallink Shuttle. Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland och Tyskland. Tallink Grupps aktier är noterade på Nasdaq Tallinn och Nasdaq Helsingfors. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tallink Silja AB
