Undersköterska med intresse för primärvård till Vårdcentralen Nävertorp
Vårdcentralen Nävertorp, Katrineholm
Publiceringsdatum 2026-06-02
Kom och jobba hos oss i vackra Sörmland och Katrineholm!
Bara en timme från Stockholm alternativt Linköping finns det bästa av två världar. Här finns småstadens charm och närhet till storstadens utbud med goda pendlingsmöjligheter.
I nya fräscha lokaler bara ett stenkast från Katrineholms centrum hittar du Vårdcentralen Nävertorp. Vi består av ca 40 medarbetare som erbjuder en bredd av erfarenheter, kunskap, engagemang och arbetsglädje. Med fokus på god patientrelation, kontinuitet och tillgänglighet tillgodoser vi behovet hos våra cirka 10 500 listade från livets början till livets slut.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar och från olika kulturer. Vårdcentralen Nävertorp är en väletablerad vårdcentral där många har lång erfarenhet och även valt att arbeta kvar långt efter pensionsålder. Här arbetar distriktsläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinsk analytiker, medicinska sekreterare, arbetsterapeut, fysioterapeuter, psykologer och rehabiliteringskoordinator. Vi ser teamarbete och samverkan som viktig både inom den egna enheten samt med samarbetspartner utanför vårdcentralen.Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar sedvanligt undersköterskearbete på vårdcentralen med provtagning och analys av prover, assistera läkare vid undersökningar. Du genomför bland annat blodtryckskontroller och EKG-tagning. Arbetet innefattar även vissa administrativa uppgifter som till exempel receptionsarbete och bokningar.
Din kompetens
Utbildning samt erfarenhet av arbete som undersköterska är ett krav. Du behöver förutom dina betyg som undersköterska ha ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1/7 2023.
Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård liksom administrativ kunskap och färdigheter är meriterande. Vi söker dig som kan prioritera dina arbetsuppgifter och har lätt att samarbeta med dina kollegor. Du har ett professionellt bemötande vid patientkontakter, är utåtriktad och ser möjligheter till förbättringsarbete. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde snarast efter överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Anna Persson, 079-066 45 21.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-16.
Intervjuer kan ske löpande men kan även ske efter sista ansökningsdag pga semesterperiod.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-378".
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Sörmland
