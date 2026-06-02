Legitimerad optiker till Smarteyes nya butik i Bergvik, Karlstad
Synoptik Sweden Aktiebolag / Optikerjobb / Karlstad Visa alla optikerjobb i Karlstad
2026-06-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synoptik Sweden Aktiebolag i Karlstad
, Värnamo
, Tierp
, Stockholm
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vi på Smarteyes gör saker lite annorlunda. Sedan 2007 har vi gått vår egen väg – med en stark tro på att glasögon ska spegla både mode och personlighet. Och precis som våra bågar har vi en kultur med det lilla extra.
Nu söker vi en legitimerad optiker till vår helt nya butik som under hösten öppnar i Bergvik, Karlstad.
Som legitimerad optiker är dina främsta arbetsuppgifter att undersöka kundernas syn, ge råd och upplysningar, utfärda intyg samt färdigställa, tillhandahålla och lämna ut optiska synhjälpmedel. Våra synundersökningar är 30 minuter långa för att ge dig möjlighet till att skapa goda kundrelationer.
Som en del av EssilorLuxottica får du kollegor världen över – och massor av möjligheter att utvecklas både lokalt och globalt. Dessutom är vi stolta över vårt samhällsengagemang, bland annat genom samarbetet med Svenska Downföreningen.
Hos Smarteyes får du vara dig själv och sticka ut med stil.
Låter det intressant?
Sök tjänsten redan idag – vi ser fram emot att välkomna dig till team rosa!
Har du frågor kring rollen? Kontakta Branka Larsson på telefonnummer 070 86 25 450.
Vi tillsätter rollen så snart vi hittar rätt matchning.
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7808446-2030206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synoptik Sweden Aktiebolag
(org.nr 556607-7904), https://synoptikgroupsweden.teamtailor.com
Frykmans väg 1 (visa karta
)
653 46 KARLSTAD Arbetsplats
Synoptik Sweden AB Jobbnummer
9941258