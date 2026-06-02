Gillar du frisk luft och positiv stämning? Personlig assistent sökes
🟢 Personlig assistent som gillar skratt, träning och utevistelse 🟢
Är du en flexibel person med nära till skratt som vill ha ett meningsfullt och aktivt arbete? Då kan du vara den jag söker!
Jag är en kvinna som bor 3,5 mil utanför Östersund, som lever ett aktivt liv och söker nu en personlig assistent som vill vara en del av min vardag. Mina intressen är bland annat träning, hundar, utevistelse och resor – så det är ett stort plus om du delar eller uppskattar dessa!
💼 Om rollen
Som personlig assistent kommer du att stötta mig i min vardag, både i hemmet, på jobbet och vid aktiviteter. Arbetet är varierande och kan innebära allt från praktisk hjälp till att följa med på utflykter eller resor.
👤 Vem är du?
Jag söker dig som:
Är flexibel och anpassningsbar
Har lätt till skratt och bidrar till en positiv stämning
Tycker om att vara aktiv och vistas utomhus
Gärna gillar hundar och ett rörligt liv
Är ansvarstagande och lyhörd
Tidigare erfarenhet är meriterande men personlig lämplighet är det viktigaste.
🌟 Vad jag erbjuder Ett roligt och omväxlande arbete
Möjlighet att följa med på aktiviteter, träning och resor
En arbetsplats där din personlighet verkligen gör skillnad
Låter det som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan – jag ser fram emot att höra från dig!
📩 Ansök redan idag!
Företagsinformation
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Introduktion och stöd från ett erfaret team
Löpande rekrytering – skicka din ansökan redan idag!
Nyfiken? Vet du inte exakt vad rollen innebär? Hör av dig – vi berättar gärna mer!
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på Storsjöbydens personliga assistans följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
www.spaab.se (visa karta
)
832 51 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Kontakt
Lina Edberg lina.edberg@spaab.se 070-3060185 Jobbnummer
9941256