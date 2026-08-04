Personlig assistent sökes till man utanför Simrishamn
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ystad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ystad
2026-08-04
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För vår kunds räkning i Borrby söker vi en personlig assistent till en man som behöver stöd i vardagen. Vi söker en lugn, närvarande och ödmjuk assistent med livserfarenhet. Du som person bör också vara flexibel, samarbetsvillig och en god lyssnare som har lätt för att ta till sig ny information. Personlig hygien värdesätts högt, både hos dig själv och kunden. Om du har ett intresse för musik, bilar och teknik så är det ett plus.
Som personlig assistent har du en viktig roll i att se till att vår kund får hjälp med personlig omvårdnad samt stötta i olika moment såsom rehab och träning. Det är viktigt att du kan arbeta med god respekt för vår kund.
Körkort och bil är ett krav. Det är även viktigt att du inte är allergisk mot pälsdjur då det finns hund i hemmet.
Tjänsten gäller för behovs anställning med möjlighet till fast . Arbetstiderna gäller vid dygnspass.
Om du tror att du är rätt person för detta jobb så är du välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men innebär också att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
123 45 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Ebba Gréen ebba@monumentassistans.se 0760-073230 Jobbnummer
10020854