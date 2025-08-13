Personlig assistent sökes till man i Vingåker
2025-08-13
Om jobbet
Jag är en kille på 29 år som behöver en ny assistent till mitt team. Jag har jouberts syndrom vilket innebär att jag behöver hjälp med allt i min vardag. Jag bor på landsbygden strax utanför Vingåker så körkort kan vara bra om du har.
Du som söker jobbet behöver vara en stresstålig person som är lugn och kan handskas med diverse situationer på ett bra sätt. Du sätter alltid individen och uppdraget i första hand. Du ska ha ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt och förmåga att skapa goda relationer. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift krävs då dokumentation är en obligatorisk del av arbetet.
Du kommer hjälpa med allt i vardagen och finnas till för att underlätta och assistera. Du kommer lära dig rutiner under inskolning och sedan kunna arbeta självständigt.
Kundens krav och önskemål
Vi ser helst kvinnliga sökande 30 år och äldre
Vara vaccinerad mot covid 19
Rökfri
Vara okej med ensamarbete
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Vid behov Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
