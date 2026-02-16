Personlig assistent sökes till Man i Rönninge
2026-02-16
Vi söker nu en personlig assistent som vill arbeta som timvikarie. Passen är schemalagda på dagtid, kvällstid och nattid. Under nattid arbetar assistenten vaken natt.
Om kunden och arbetsuppgifterna:
Kunden som är en 75-årig man drabbades av en stroke för 10 år sedan och är rullstolsburen. Han bor växelvis i villa och växelvis i lägenhet tillsammans med hans fru. På grund av sin sjukdom har han en förlamning på höger sida och lider av grav afasi, vilket gör att han har en mycket begränsad talförmåga. Det är således viktigt att du har en god grund i svenska språket.
Som personlig assistent till kunden kommer du att spela en avgörande roll i hans dagliga liv. Du kommer att bistå kunden med dagliga aktiviteter, vilket inkluderar:
Stöd vid hygienrutiner och klädsel
Matlagning och städning.
Assistera vid förflyttningar och aktiviteter i hemmet
Hjälp med kommunikationen
Bidra till en trygg och stödjande miljö
Ditt arbete är av stor betydelse för hans välbefinnande och livskvalitet. Egenskaper som beskriver dig är att du är ansvarsfull, tålmodig, initiativtagande och empatisk. Personlig mognad och livserfarenhet premieras. Både kvinnliga och manliga sökanden är aktuella.
Arbetsgivaren
IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Skicka CV och personligt brev via mejl
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1101". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), https://igsassistans.se/
144 63 RÖNNINGE Jobbnummer
9745863