Personlig assistent sökes i Västra Frölunda
Bra Assistans I Örebro AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bra Assistans I Örebro AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Du som anställd är vårt företags viktigaste resurs!
OM TJÄNSTEN
Vi har nu en ledig tjänst att erbjuda dig som söker en ny utmaning!
Du erbjuds ett roligt och varierande arbete både vad det gäller arbetsuppgifter och arbetstempo, ingen dag är den andra lik!
Arbetet innebär att du jobbar som personlig assistent till en kvinna med medfödd kortvuxenhet.
Arbetet innefattar allt från omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor, hjälp vid fritidsaktiviteter, m.m. Du hjälper till att utföra vardagsbestyr tillsammans med den enskilde, såsom att laga mat, städa och tvätta, pyssla, m.m.
Din arbetsplats är i brukarens hem eller där brukaren vid varje tillfälle befinner sig.
Det är naturligtvis en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, kvällar och helger samt vid sjukdom eller liknande.
Vi söker timvikarier som KAN leda till mer fasta pass om allt funkar bra.
Du kommer ingå i ett team av personligaassistenter utvalda av och för just din brukare. Det är därför viktigt med god arbetsmoral där alla ställer upp för varandra och kan arbeta med kortframförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
Tillträde sker enligt överenskommelse men vi ser gärna att du kan börja inskolas omgående.
VEM SÖKER VI?
Du har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor, med ett professionellt förhållningssätt. Du har också ett flexibelt och självständigt arbetssätt och har lätt att anpassa dig till nya situationer. Du kan ta ansvar då du arbetar utifrån den enskildes behov. Du bör även ha god kompetens i dokumentation.
Övriga egenskaper hos dig som är bra i jobbet är ett gott humör, lugn, tålamod, och att du är ansvarstagande. Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt. Eftersom vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har därför som rutin att ta utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Vi kommer anställa innan annonsen går ut, så vänta inte med din ansökan!
Ange referensnummer GB25 i mailets ämnesrad!
ATT ARBETA HOS OSS PÅ BRA ASSISTANS
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av vårt branschanpassande kollektivavtal samt avtalspension. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Bra Assistans har huvudkontor i Örebro men andra lokala kontor i Göteborg, Västerås och Stockholm. Vi har också kunder och anställda på andra orter runt om i hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: jobb@bra-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GB25". Arbetsgivare Bra Assistans i Örebro AB
(org.nr 556700-8171), http://www.bra-assistans.se Arbetsplats
Bra Assistans I Örebro AB Jobbnummer
9474462