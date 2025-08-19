Personlig assistent sökes i Upplands Väsby
2025-08-19
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten
Jag är en man på 61 år som bor i Upplands-Väsby med min familj. Jag har en neurologisk sjukdom och söker en personlig assistent som kan hjälpa mig i min vardag. Jag sitter i rullstol och du behöver därför vara mina förlängda händer och ben. Arbetsuppgifterna är allt från hjälp vid måltider, hygien, klä av/på sig och sköta hemmet till att göra det möjligt för assistansanvändaren att vara förälder, make, arbeta, ägna sig åt fritidsintressen, umgås med vänner eller följa med på resor. Din arbetsplats blir alltså där jag befinner mig.
Jag åker på rehabilitering utomlands varje år och det förväntas av assistenterna att följa med på resan.
Jag rehabiliteringstränar flera gånger i veckan och då behöver jag dig som fysiskt stöd. Du behöver kunna simma (åka med mig på vattengympa) och kunna cykla med mig.
Tjänsten är en timanställning vid behov och ordinarie personals frånvaro. Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Arbetstiderna hos denna kund fördelas på morgon-, dag-, och kvällstid, mån-sön.
Om dig Egenskaper som jag efterfrågar hos dig som söker är att du är initiativrik, empatisk och ansvarstagande. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt. Meriterande är även ifall du har tidigare erfarenhet av att arbeta som assistent och om du tycker om att (och kan eller är villig att lära dig) laga god mat. Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
Kan resa i tjänsten och vara borta i några dagar,
Kan cykla,
Kan simma och delta på aktiviteter som innefattar bad.
Det är meriterande om du
Har erfarenhet inom vård och omsorg och i synnerhet inom personlig assistans,
Har ett intresse för matlagning.
Omfattning: Extra/vid behov. Antal tjänster: 1. Tillträde: Omgående. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
