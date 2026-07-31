Personlig assistent sökes i Trosa, vikariat
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trosa Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trosa
2026-07-31
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Trosa
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige
Jag söker en pålitlig och trygg personlig assistent för ett vikariat på minst ett år. Kanske delar du mina intressen? Har du datorvana och är intresserad av kommunikation? Läs vidare!
Jag är en kvinna med funktionshinder, ung i sinnet, som behöver hjälp med allt i min vardag för att min tillvaro ska kunna fungera på allra bästa sätt. I arbetet ingår även alla i ett hem förekommande sysslor. Som person har jag mycket humor, gillar att vara ute och tycker om att lyssna på jazz och annan bra musik. Du bör ha mycket tålamod och vara ödmjuk. Jag kommunicerar inte med tal och behöver därför assistans av någon med stor inlevelse- och initiativförmåga. Du har så klart respekt för människovärdet, både när det gäller dig själv och andra. Jag tror att du som söker är en pålitlig, ärlig och mogen tjej/kvinna som kanske har tidigare erfarenhet, men framför allt ett genuint intresse av att arbeta med människor med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Vi söker dig som är:
Kvinna
Rökfri
Har körkort
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Omfattning: Tjänsten är ett vikariat på minst ett år. Arbetstiderna omfattar dag-, kvälls- och nattpass.
Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
619 91 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10017484