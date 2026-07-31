Lager- Och Butiksmedarbetare Till Proled I Skellefteå AB
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2026-07-31
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Lager- och butiksmedarbetare till PROLED i Skellefteå ABPubliceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Vill du arbeta i ett växande företag där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en engagerad lager- och butiksmedarbetare som vill bli en del av vårt team i Skellefteå.
Hos PROLED arbetar vi med försäljning och installation av produkter till personbilar, transportbilar och entreprenadfordon. Vi erbjuder bland annat fordonsbelysning, bilinredningar, alkolås, körjournaler, extrabatterier, solcellslösningar och andra produkter för professionella fordonsanvändare.
Som lager- och butiksmedarbetare får du en varierad roll där du arbetar nära både kunder och kollegor.Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Ta emot och serva kunder i butik.
Orderplock, packning och hantering av inkommande och utgående leveranser.
Lagerhållning, inventering och säkerställa ordning och struktur på lagret.
Enklare försäljning och rådgivning kring vårt produktsortiment.
Administrativa uppgifter kopplade till order och lager.
Vid behov assistera i andra delar av verksamheten.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för fordon och teknik. Du behöver inte vara mekaniker, men du tycker om bilar och vill lära dig mer om de produkter och lösningar vi arbetar med. Men även:
Har ett stort intresse för service och kundbemötande.
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med ordning och struktur.
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt.
Är flexibel och tycker om varierande arbetsuppgifter.
Har god datorvana.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerarbete, butik, e-handel eller fordonsbranschen, men det viktigaste är din vilja att lära dig och bidra till verksamheten.
Vi erbjuder
Hos PROLED blir du en del av ett företag med korta beslutsvägar och högt engagemang. Vi arbetar i moderna lokaler i Skellefteå och erbjuder ett omväxlande arbete där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Vi värdesätter ansvarstagande, initiativförmåga och ett positivt arbetsklimat där vi hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Anställningsform
Heltid
Tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas)
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför du vill arbeta hos oss.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan till PROLED i Skellefteå AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobb@proled.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare PROLED". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proled I Skellefteå AB
(org.nr 556998-9816)
Servicegatan 11 (visa karta
)
931 76 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017482