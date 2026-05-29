Personlig assistent sökes i Kalmar
2026-05-29
Vi söker nu en personlig assistent till ett uppdrag i Kalmar. Som personlig assistent ger du stöd i vardagen utifrån individuella behov och rutiner.
Arbetet utförs där uppdraget är aktuellt. Det innebär att arbetsplatsen kan vara i skolan, i hemmet eller på annan plats där stöd behövs. Arbetstiden är förlagd även under skoltid samt vid frånvaro från skolan, exempelvis vid sjukdom.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta personlig omvårdnad, praktiskt stöd, tillsyn, sondmatning och stöd i olika vardagliga situationer. I uppdraget ingår även att stötta kommunikation genom olika kommunikationssätt, exempelvis bildstöd, tecken eller andra individuellt anpassade kommunikationsformer.
Du behöver vara noggrann, ansvarstagande och uppmärksam samt kunna följa rutiner och anpassa ditt arbetssätt efter aktuella behov.
Vi söker dig som är trygg i omvårdnadssituationer och som är beredd att arbeta med sondmat samt olika kommunikationssätt. Du behöver ha ett respektfullt bemötande, kunna samarbeta med andra och följa givna instruktioner.
Arbetstider
Måndag–fredag kl. 07:00–14:30.
Tjänsten omfattar inte uppehållslön eller ersättning vid ledighet på röda dagar. Det innebär att arbetstid är förlagd enligt schema även när en röd dag infaller på en vardag.
Företagsinformation
Vi på Access Assistans är en personlig assistansanordnare som arbetar med närhet, delaktighet och trygghet i fokus. För oss bygger god personlig assistans på rätt matchning mellan kund och assistent, kontinuitet och ett respektfullt samarbete.
Som assistent hos oss möts du av en arbetsgivare som är lyhörd, tillgänglig och engagerad. Vi stöttar våra assistenter i vardagen och tar ansvar även i uppdrag som ställer höga krav. Vårt mål är att skapa långsiktiga och hållbara samarbeten, där både kundens och assistentens behov tas på allvar.
Tillsammans arbetar vi för att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Läs mer om oss på vår hemsida: https://www.accessassistans.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597), https://access.tidvis.se/lediga_tjanster
Formvägen 16 (visa karta
)
906 21 UMEÅ Jobbnummer
9937730