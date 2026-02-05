Personlig assistent sökes i Hässelby
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-02-05
Personlig assistent sökes till kvinna i Hässelby Villastad
Vi söker en personlig assistent till "M", en kvinna i 60 års åldern, som bor tillsammans med sin man och katt i Hässelby Villastad.
"M" har ett omfattande rörelsehinder och är i behov av assistans dygnet runt. Hon kommunicerar med hjälp av en tal dator och delvis med otydligt tal, vilket gör det viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du "M" med alla moment i hennes vardag - både planerade och oplanerade.
Arbetet omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad (t.ex. intim hygien, munvård och påklädning)
Hjälp vid förflyttningar och dagliga rutiner
Medverkan vid aktiviteter, exempelvis semestrar och utflykter (bl.a. till Öland)
Vanligt förekommande hushållssysslor i hemmetDina personliga egenskaper
Du kommer att vara en mycket viktig del av "M:s" liv. Vi söker dig som är:
Ansvarsfull - både i relation till "M:s" behov och gentemot dina kollegor
Tålmodig och lyhörd - du tar dig tid att förstå "M:s" kommunikation och behov
Empatisk - med förmåga att sätta dig in i andras situation och visa respekt
Lugn och strukturerad, men samtidigt flexibel när planeringen behöver ändras
Noggrann och ordningsam i ditt arbetssätt
Det är ett stort plus om du har humor och tycker om musik.
Körkort är meriterande, men det är ett krav att du kan cykla och simma.
Kunskap om akvarieskötsel ses som en särskild merit.
På grund av det nära assistansbehovet söker vi endast kvinnliga kandidater.
Anställningsform och arbetstider
Du erbjuds en timanställning, där du inledningsvis arbetar dubbelt tillsammans med en erfaren assistent. Därefter kommer du främst att arbeta som vikarie vid sjukdom eller andra tillfälliga behov.
Arbetspass förekommer främst:
22.00-00.00
22:00-08:30
Störst behov finns för dig som kan arbeta natt.
Det är mycket meriterande om du bor i eller i närheten av nordvästra Stockholm.Erfarenheter
Minst 5 års erfarenhet som personlig assistent eller motsvarande
Personlig mognad och livserfarenhet värdesätts högt
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal, Individuell lönesättning.
Arbetsgivare blir IGS assistans AB.
IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. De har idag ca 300 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. De lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1076". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
165 75 HÄSSELBY Jobbnummer
9724395