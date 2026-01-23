Personlig assistent sökes i Halmstad!
2026-01-23
Vi söker dig som är intresserad av att jobba som personlig assistent till en tjej i 16-årsåldern med AMC. I rollen som assistent kommer du göra skillnad i hennes liv och få chansen att hjälpa en person till att få leva ett liv på samma villkor som andra, så långt det går.
Arbetet innefattar allt från omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, användning av olika hjälpmedel, hjälp vid aktiviteter, m.m. Arbetsplatsen är i hennes hem, skolmiljö, utomhus och var än hon befinner sig. Arbetstiderna är förlagda både dag, kväll och natt, vardagar och helger. Vi söker assistenter som kan jobba heltid, deltid samt som timvikarier, Vi ser gärna att du även kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
Då du kommer ingå i ett team av personliga assistenter utvalda av och för just din brukare är det därför viktigt med god arbetsmoral där alla ställer upp för varandra och kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
VEM SÖKER VI?
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har ett flexibelt och självständigt arbetssätt och lätt kan anpassa dig till nya situationer. Du måste kunna ta ansvar då du arbetar utifrån den enskildes behov. Du ska ha god kompetens i dokumentation samt ha ett professionellt förhållningssätt. Du som söker har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor. Hästvana är ett krav, samt att häststall är en bekant miljö för dig.
Körkort är ett krav.
Övriga egenskaper hos dig som är bra i jobbet är ett gott humör, lugn, tålamod, och att du är ansvarstagande. Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt. Det är en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Eftersom vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har därför som rutin att ta utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vita assistans har kontor i Stockholm och Göteborg men kunder och anställda på andra orter runt om i landet.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: jobb@vitaassistans.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.

Vita I Stockholm AB
302 25 HALMSTAD Körkort
Vita i Stockholm AB
