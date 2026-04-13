Personlig assistent sökes i Gällivare.
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gällivare Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gällivare
2026-04-13
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Gällivare
, Kiruna
, Överkalix
, Boden
, Övertorneå
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Är du en av mina nya assistenter?
Jag är en man som bor i Gällivare och söker en personlig assistent som hjälper mig i min vardag.
Du bör kunna ta en fast schemarad på 50-100%. Hos mig arbetar man främst dagtid men kvällar kan också förekomma.
På grund av min funktionsvariation så behöver jag fysisk hjälp med ex förflyttningar. Det ingår en del hushållsarbete i tjänsten.
Du bör behärska svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av arbetet är det ett plus men det viktigaste är att vi trivs ihop.
Som personlig assistent är det viktigt att vara lyhörd och ansvarsfull. I mitt hem finns det husdjur så du får inte vara allergisk. Det är också viktigt att du har körkort.
Sök redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1
931 57 SKELLEFTEÅ
)
931 57 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9850125