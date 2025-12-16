Personlig assistent sökes för långtidsvikariat i Fagersta!
2025-12-16
Att arbeta som personlig assistent handlar om att spela en viktig roll i en annan människas liv, om livskvalité, glädje och vänskap. Det är ett mångsidigt arbete som ställer krav på ödmjukhet och acceptans samtidigt som det ger dig ovärderliga lärdomar för hela livet.
För dig som söker denna tjänst gäller att du såklart är intresserad av att arbeta med människor, du är noggrann, plikttrogen, flexibel och att du har en positiv livssyn. Du är lättsam, framåt, inte rädd att ta i, nyfiken och påhittig. Vi söker dig som trivs när det händer saker och är en glad person som ser möjligheter istället för hinder. Som personlig assistent är du en annan individ behjälplig i alla sammanhang. Tidigare erfarenheter inom vård och omsorg samt tidigare arbete med kommunikationshjälpmedel och lågaffektivt bemötande är meriterande men inte ett krav. Tjänsten i sig kräver inga tidigare erfarenheter utan all nödvändig kunskap får du under introduktionen. I assistentyrket är personkemi väldigt viktigt och avgörande i rekryteringsprocessen.
Alla är välkomna att söka denna tjänst som är ett långtidsvikariat (t.o.m augusti 2026) på 75% med möjlighet till förlängning.
Vi ser gärna sökande i alla åldrar samt personer av alla kön. Vi välkomnar människor ifrån alla länder och kulturer men för kommunikationens skull är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift på en god nivå.
Tjänsten är hos en glad 30-årig kille med intresse för sport.
Arbetsuppgifterna är varierande och består av vanliga hushållssysslor, hjälp med personlig hygien, stöd vid inköp, hjälp vid resor, fritidsintressen och dylika insatser. Att arbeta som personlig assistent är omväxlande och roligt.
På denna arbetsplats arbetar man dag, kväll, helg och vaken natt. Du som söker bör således kunna arbeta obekväm arbetstid.
Sök via CV och personligt brev!
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jennifer@ekaassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "75% FAGERSTA".
Detta är ett deltidsjobb.
E.k.a. Assistans & Utbildning AB
