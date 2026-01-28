Personlig assistent sökes Eskilstuna

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna
2026-01-28


Personlig assistent sökes!


Jag är en 59-årig man som bor en bit utanför Eskilstuna. Jag har en ryggmärgsskada och är förlamad från bröstet och nedåt. Nu söker jag en assistent (25-60 år) till en 75% tjänst.

Schemat ser ut som följer:
Jämn vecka:
Tisdag 16-08

Fredag 16-08
Udda vecka:
Måndag 16-08

Söndag 16-08

Nattpassen är betalt vaket 22-01:15 och 07-08. Mellan 01:15-07 är det sovande jour. Men i praktiken så går assistenten och lägger sig runt 22:30 och sover till 03:00 då jag ska vända mig i sängen. Sedan går assistenten och lägger sig igen och sover till 07:30.

God kunskap i svenska i tal och skrift är viktigt då kommunikationen mellan mig och assistenten måste fungera bra.
Då jag bor där det är dåliga bussförbindelser så bör körkort eller möjlighet till skjuts finnas.

Skicka CV, personligt brev och löneanspråk till: nofearphotos@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi
hassan.al-nuaimi@saand.se
0706220738

Jobbnummer
9709916

