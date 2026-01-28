Personlig assistent sökes Eskilstuna

Jag är en 59-årig man som bor en bit utanför Eskilstuna. Jag har en ryggmärgsskada och är förlamad från bröstet och nedåt. Nu söker jag en assistent (25-60 år) till en 75% tjänst.
Schemat ser ut som följer: Jämn vecka: Tisdag 16-08
Fredag 16-08 Udda vecka: Måndag 16-08
Söndag 16-08
Nattpassen är betalt vaket 22-01:15 och 07-08. Mellan 01:15-07 är det sovande jour. Men i praktiken så går assistenten och lägger sig runt 22:30 och sover till 03:00 då jag ska vända mig i sängen. Sedan går assistenten och lägger sig igen och sover till 07:30.
God kunskap i svenska i tal och skrift är viktigt då kommunikationen mellan mig och assistenten måste fungera bra. Då jag bor där det är dåliga bussförbindelser så bör körkort eller möjlighet till skjuts finnas.